Alice Queen Aktie: Füße still halten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Alice Queen ein viel diskutiertes Thema. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen geäußert. In den letzten Tagen war das Meinungsbild weder stark positiv noch negativ, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiteres Signal, das bei der technischen Analyse berücksichtigt wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Dieser bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Alice Queen liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alice Queen-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,006 AUD weicht somit um 70 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine Abweichung von 40 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Aktie von Alice Queen. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Alice Queen.