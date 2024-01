Alice Queen Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Aktie von Alice Queen zeigt, dass sie derzeit 50 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristig negativen Einschätzung führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch 75 Prozent, was ebenfalls als negativ einzustufen ist. Somit ergibt sich insgesamt eine schlechte charttechnische Bewertung für Alice Queen für beide Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alice Queen-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (80) zeigt jedoch, dass die Aktie hier überkauft ist, was zu einer insgesamt schlechten RSI-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Alice Queen diskutiert, wobei an zwei Tagen eine positive Stimmung und an insgesamt acht Tagen eine neutrale Einstellung der Anleger zu erkennen war. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bezüglich Alice Queen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Es wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen festgestellt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf dieser Stufe führt.