Alice Consolidated Mines Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Alice Mines: Analyse des Sentiments, Anlegerverhalten und technische Analyse

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Alice Mines waren in den letzten Monaten von mittlerer Aktivität geprägt, was auf eine neutrale Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Auch das Anleger-Sentiment spiegelte diese Neutralität wider, da weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse der Alice Mines-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0.0051 USD lag, was einem Unterschied von -49 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Daher erhält die Aktie eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen mit einem Wert von 0,01 USD ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Alice Mines-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung dieses Signals führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein neutraler Wert, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als neutral führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung des Sentiments, des Anlegerverhaltens und der technischen Analyse im Zusammenhang mit der Alice Mines-Aktie.