Alice Consolidated Mines Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Alice Mines notiert derzeit bei einem Kurs von 0,0051 USD, was einem Rückgang von -49 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung von -49 Prozent im Vergleich zum GD200. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Anlegerstimmung, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine auffälligen Veränderungen im Vergleich zum vorherigen Monat, was zu einem "Neutral"-Rating für die Alice Mines-Aktie führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit zwei Tagen im grünen Bereich und nur wenigen negativen Diskussionen. An zwei Tagen war die Stimmung neutral und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Alice Mines liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.