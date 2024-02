Alice Consolidated Mines Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Das Anleger-Sentiment für Alice Mines ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. An einem Tag dominierten jedoch positive Themen. In den vergangenen ein, zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Alice Mines führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Somit wird Alice Mines insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,01 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,0051 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des Abstands zum GD200 und GD50.

Insgesamt ergibt die Analyse des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse eine Gesamtnote von "Schlecht" für Alice Mines.