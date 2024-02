Alicanto Minerals Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Aktien von Alicanto Minerals haben in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,023 AUD verzeichnet, was einer Abweichung von -23,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Infolgedessen wird die kurzfristige Einschätzung als "Schlecht" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -42,5 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Alicanto Minerals beträgt der 7-Tage-RSI 75 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Alicanto Minerals in Bezug auf den RSI die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei Alicanto Minerals in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.