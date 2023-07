Alibaba und Tencent-Aktie: Entwicklungen bezüglich Regulierungen im Fokus

Die Papiere von Alibaba und Tencent erfuhren am Montag einen leichten Aufschwung an der Hongkonger Börse, getrieben durch die Hoffnung auf ein Nachlassen der staatlichen Sanktionen gegen den Tech-Sektor in China. Dies kommt nach Geldbußen, die letzte Woche von der chinesischen Zentralbank gegen verschiedene Konzerne verhängt wurden. Die Titel von Alibaba schlossen zuletzt in Hongkong mit einem Plus von 3,2 Prozent, während Tencent eine Steigerung um 0,7 Prozent erzielte.

Einfluss der Bußgelder

Gegen Ant Group – daran hält Alibaba einen Anteil von 33 Prozent – hat die People’s Bank of China eine Strafzahlung in Höhe von 985 Millionen US-Dollar ausgesprochen. Diese Strafe ermöglicht nun jedoch eine neue Überprüfung eines Börsengangs des Unternehmens – fast drei Jahre nachdem ihre Pläne aufgrund fehlender Börsenanforderungen...