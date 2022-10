Alibaba- und Baidu-Aktie: Das hat wohl mehr als einen Grund!

Weitere Suchergebnisse zu "Baidu":

Mit den chinesischen Techwerten geht es an den europäischen Märkten am Freitag wieder ganz vorsichtig aufwärts. In New York allerdings fielen die Papiere von Onlinehändler Alibaba und Suchmaschinenbetreiber Baidu am Vortag auf ein neues Jahrestief. Mit einem zwischenzeitlichen Kurs von 71,66 US-Dollar notierte die Alibaba-Aktie gar auf einem mehrjährigen Tiefststand, bevor sie sich wieder auf 75 Dollar verbesserte. Die Gründe… Hier weiterlesen