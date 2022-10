Alibaba- und Amazon-Aktie: An ihnen liegt es sicher nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Der kurze Aufschwung bei den Aktien der beiden Handelsriesen Alibaba und Amazon an den Börsen ist bereits wieder vorüber. Während sich die Papiere des chinesischen Herausforderers Mitte vergangener Woche in New York bis auf 86,29 US-Dollar verbesserte hatten, lag die Amazon-Aktie zwischenzeitlich bei 123,00 Dollar. Zum Wochenstart notieren beide Werte allerdings deutlich unter diesen Kursständen. Und eines kann man sagen:… Hier weiterlesen