Alibaba steigt, Nio schwächelt, aber EV-Rivalen ziehen an: Hongkong-Aktien trotzen dem Trend und die asiatischen Märkte bluten

Die Aktien in Hongkong eröffneten am Montag im grünen Bereich und widersetzten sich damit dem allgemeinen Trend in Asien, da die meisten Märkte in der Region immer noch von der negativen Stimmung geplagt wurden, die durch die aggressive Zinserhöhung und den Ausblick der US-Notenbank ausgelöst worden war. Der Leitindex Hang Seng lag im frühen Handel 0,27% höher, während die Börsen… Hier weiterlesen