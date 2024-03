Alibaba löst Jubelsturm aus!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Alibaba in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die genauer ausgewertet wurden, um eine zusätzliche Bewertungsgrundlage für die Aktie zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" geführt hat.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Alibaba ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,56 auf, was 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37,59. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu der Bewertung "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 75,2 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Alibaba als überkauft einzustufen ist. Daher erhält das Wertpapier eine Bewertung von "Schlecht" für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Alibaba weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für den Alibaba-Wertpapier in diesem Abschnitt.

Des Weiteren zeigt die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum, dass Alibaba eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Alibaba in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".