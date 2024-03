Alibaba löst Jubelsturm aus!

Die Alibaba-Aktien weisen laut aktuellen Analysen eine Dividendenrendite von 1,36 Prozent auf, was 4,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet. Dies basiert auf der Verbindung der Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI für Alibaba beträgt 73,91 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überkauft ist. Daher wird sie als "Schlecht" eingestuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Alibaba weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Alibaba in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität und deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, wodurch Alibaba eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit einem "Gut" bewertet.

Darüber hinaus weist Alibaba ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,56 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel von 37,89 als deutlich günstig und unterbewertet eingestuft wird. Auf dieser Grundlage wird der Titel daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.