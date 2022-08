Alibaba gerät in Schwierigkeiten: Satellitendaten deuten auf anhaltende Nachfrageschwäche hin

Nach Satellitendaten stagnierte die Einzelhandelsaktivität in China im August, wobei die E-Commerce-Nachfrage besonders schwach war, was auf die Zurückhaltung der Verbraucher aufgrund der anhaltenden Covid-Zero-Politik und der hohen Arbeitslosigkeit hindeutet, Bloomberg berichtet. Die Aktivität in den Distributionszentren chinesischer E-Commerce-Unternehmen war sogar niedriger als im Jahr 2020, basierend auf der Bewegung von Lastwagen in diesen Bereichen. Die Daten deuten darauf hin, dass… Hier weiterlesen