Alibaba gedämpft, aber Hongkong-Aktien zeigen insgesamt Momentum, wenn man die schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten außer Acht lässt

Der Hongkonger Leitindex Hang Seng Index eröffnete am Dienstag mit einem Plus von 0,34% im grünen Bereich und schien damit die Sorgen im Zusammenhang mit den am Vortag gemeldeten enttäuschenden Wirtschaftsdaten hinter sich zu lassen. Händler in Asien verarbeiteten auch das von der Reserve Bank of Australia veröffentlichte Protokoll der geldpolitischen Sitzung. In dem Sitzungsprotokoll heißt es, dass der Höhepunkt der… Hier weiterlesen