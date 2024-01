Alibaba.com verzeichnet steigendes Interesse an Wellness- und Beauty-Produkten

München (ots/PRNewswire) -Deutsche B2B-Einkäufer setzen verstärkt auf DIY-Schönheitsprodukte, da Verbraucher nach preiswerten Alternativen für salonähnliche Ergebnisse suchen.Alibaba.com (https://www.alibaba.com/), eine führende Plattform für den globalen B2B-E-Commerce, stellt heute die wichtigsten Trends für die Beschaffung von Schönheitsprodukten vor. Die Kategorie „Beauty und Personal Care" ist die viertgrößte auf Alibaba.com. Deutschland bildet dabei den zweitgrößten europäischen Markt in diesem Bereich.Laut einer Studie von McKinsey & Company (https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/the-beauty-market-in-2023-a-special-state-of-fashion-report) hat sich der E-Commerce im Bereich Schönheit zwischen 2015 und 2022 fast vervierfacht und wird voraussichtlich zukünftig der am schnellsten wachsende Vertriebskanal sein. Die von Alibaba.com analysierten Daten zeigen, dass die Zahl der B2B-Käufer im Bereich Schönheit und Kosmetik im Vorjahresvergleich um 12 Prozent gestiegen ist. Deutschland führt die drei wichtigsten Wachstumsmärkte mit einem Wachstum von 27 Prozent im Jahresvergleich an, gefolgt von Frankreich und dem Vereinigten Königreich.Das Interesse an „Clean Make-up" und „Natural Make-up" nimmt zu. Der Umsatz mit Naturkosmetik (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/201220/umfrage/umsatz-mit-naturkosmetik-in-deutschland/#:~:text=Verbraucher%20konsumieren%20bewusster%20Kosmetika%20%E2%80%93%20Der,bereits%20im%20Jahr%202014%20geknackt.) hat sich in Deutschland in den letzten zehn Jahren etwa verdoppelt und hat 2022 rund 1,43 Milliarden Euro erreicht. Darüber hinaus wird nach den von Alibaba.com analysierten Daten für diese Produkte von 2022 bis 2031 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von sieben Prozent erwartet.Angesichts des Inflationsdrucks greifen die Käufer zu kostengünstigen und DIY-Produkten, besonders Nagelprodukte sind hier beliebt. Ende 2023 stieg die Zahl der durchschnittlich täglich aktiven B2B-Käufer von Zubehör für Nagelkunst auf Alibaba.com weltweit um 35,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zu den aktuellen Trends gehören Nail Artistry (+ 46 % ggü. Vorjahr), Nagelmalerei (+ 44 % ggü. Vorjahr) und Nagelgeräte für Schönheitssalons (+ 59 % ggü. Vorjahr).Patrick Kuehl, Head of Strategic Partnerships bei Alibaba.com Deutschland, sagt: „Der Beauty-Sektor verzeichnet ein großes Wachstum und wir erleben den sogenannten ‚Lipstick-Effekt' auf Alibaba.com. Konsumenten suchen nach preiswerten Produkten, um sich auch in herausfordernden wirtschaftlichen Zeiten wohlzufühlen. So hat die Nachfrage nach DIY-Schönheitsprodukten deutlich zugenommen. Die Beauty-Industrie wird ihren Wachstumskurs 2024 fortsetzen. Alibaba.com wird B2B-Käufer dabei unterstützen, die Widerstandsfähigkeit ihres Unternehmens zu stärken und das Wachstum zu fördern."Auch die europäische Dienstleistungs- und Industrieorganisation für KMU, ICADA, erwartet, dass sich der Wachstumskurs bei Körper- und Pflegeprodukten 2024 in Deutschland fortsetzen wird. Zudem beobachtet ICADA, dass immer mehr deutsche B2B-Einkäufer – insbesondere KMU – sich an Online-Marktplätze wie Alibaba.com wenden, um eine breite Palette von Beschaffungslösungen zu nutzen und mit Lieferanten aus der ganzen Welt in Kontakt zu treten.Über Alibaba.comAlibaba.com wurde 1999 gegründet und ist eine führende E-Commerce-Plattform für den globalen Business-to-Business (B2B)-Handel, die Käufer und Lieferanten aus über 200 Ländern und Regionen weltweit bedient. Das Unternehmen bietet B2B-Handelslösungen aus einer Hand, die verschiedene Bereiche der Wertschöpfungskette des grenzüberschreitenden Handels abdecken. Alibaba.com stellt Unternehmen Tools bereit, die ihnen helfen, ein globales Publikum für ihre Produkte zu erreichen, neue Produkte und Lieferanten zu finden und schnell und effizient Bestellungen online aufzugeben. Alibaba.com ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143118/4505272/Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alibabacom-verzeichnet-steigendes-interesse-an-wellness--und-beauty-produkten-302040338.htmlPressekontakt:Schwartz Public Relations,Sonia Göttel / Julia Rauch,Sendlinger Straße 42A,80331 München,Tel: +49 (0)89 211 871 -38 / -43,Email: alibaba@schwartzpr.deOriginal-Content von: Alibaba.com, übermittelt durch news aktuell