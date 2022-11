Alibaba.com präsentiert Tools zur individuellen Produktgestaltung für die Sport- und Outdoor-Branche auf der ISPO München

München (ots) -Alibaba.com, eine der weltweit führenden B2B-Einkaufsplattformen, präsentiert sich der Sport- und Outdoor-Branche mit einer hybriden Ausstellung (https://sale.alibaba.com/exhibiton/dlxfmcu9b/index.html?spm=a2700.8293689.201702.1.2ce267afxPAv7T&wx_navbar_transparent=true&path=/exhibiton/dlxfmcu9b/index.html&ncms_spm=a27aq.27825497&prefetchKey=exhibition&wx_xpage=true&tracelog=20221122_ICBU_HOME_MAIN_BANNER_ICBU_HOME_MAIN_BANNER_SLIDER_1_-1) vom 28. bis 30. September auf der ISPO in München (Stand B2.306), der weltweit größten Multisegment-Messe für den Sportbusiness-Markt.Alibaba.com stellt seine 2D- und 3D-Designtools vor, mit denen Unternehmen Produkte individuell anpassen können, etwa mit ihrem Design, ihrem Branding oder ihrer Markenfarbe. Die Ergebnisse dieses Individualisierungs-Prozesses sind sofort auf dem Bildschirm zu sehen.Um die Leistungsfähigkeit der Tools sowie die Design- und Herstellungsfähigkeiten seiner Lieferanten zu demonstrieren, veranstaltet Alibaba.com an seinem Stand ein spezielles Unboxing-Event mit zwei deutschen Jungunternehmern aus der Sport- und Outdoor-Branche. Sebastian & Line, Gründer des Reiseblogs "Off the Path" (@offthepath, 58,1K Instagram-Follower), und Alpinist und Extrembergsteiger Jost Kobusch (@jostkobusch, 33,4k Instagram-Follower) haben sich mit Lieferanten auf Alibaba.com zusammengetan, um in einem 10-tägigen Prozess von der Idee bis zur Fertigstellung maßgeschneiderte Produkte zu entwickeln.Am Stand von Alibaba.com stellen die Jungunternehmer erstmals ihre fertigen Produkte vor: eine multifunktionale Wanderjacke und ein spezielles Zelt für Bergsteiger (weitere Informationen zu den Entrepreneuren und ihren Produkten siehe weiter unten). Die Veranstaltung wird live gestreamt (https://www.alibaba.com/live/alibaba.com-%25C3%2597-industry-influencer--led-product-launch_6d090761-9d4c-43ee-8ed9-2148d5ab2241.html?referrer=SellerCopy)."Alibaba.com Special Recognition" auf der ISPO Brandnew (https://www.ispo.com/en/awards/brandnew)-VeranstaltungMit dem Sponsoring der Veranstaltung ISPO Brandnew, der weltweit größten Plattform für Start-ups im Sportbusiness, unterstreicht Alibaba.com seine Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen, ihr Geschäft anzukurbeln. Bei der Veranstaltung gibt eine Jury aus Branchenexperten Start-ups die Chance, ihr Geschäftsmodell vor Ort zu präsentieren und ein umfangreiches Leistungspaket zu gewinnen. Alibaba.com wählt aus allen Bewerbungen ein Start-up aus und überreicht nach der Live-Pitch-Session eine "Alibaba.com Special Recognition". Das Unternehmen bietet dem Gewinner exklusiven Zugang zu einer Reihe digitaler Tools auf der Plattform und hilft dem Start-up, sein Geschäft auszubauen, indem es es mit leistungsfähigen Lieferanten verbindet.BeschaffungsmöglichkeitenLaut McKinsey (https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/sporting-goods-2022-the-new-normal-is-here) soll der globale Sportartikelmarkt bis 2025 auf 395 Milliarden Euro anwachsen. Alibaba.com hilft kleinen und mittleren Unternehmen dabei, schnell auf Trends zu reagieren und die Kundennachfrage zu erfüllen, indem es sie mit Verkäufern aus über 200 Ländern und Regionen weltweit verbindet. Käufer können aus einer umfangreichen Kollektion von 7,4 Millionen Sport- und Outdoor-Produkten von mehr als 10.000 Anbietern wählen.Viele von ihnen bieten One-Stop-Procurement an, mit dem Käufer mehrere Produkte auf einmal beschaffen und so Versandkosten sparen können. Darüber hinaus ermöglicht Alibaba.com den virtuellen Besuch von führenden Original Equipment Manufacturers (OEM), wodurch Einkäufer ihre Forschungs- und Onboarding-Kosten reduzieren und die starken Designfähigkeiten der OEMs nutzen können, um ihre Produktvisionen schnell und effizient zum Leben zu erwecken.Über die JungunternehmerSebastian & Line (@offthepath, 58.100 Instagram-Follower) bereisen die Welt auf der Suche nach einzigartigen Erlebnissen. Sie wandern von Hütte zu Hütte in den Alpen, entdecken Orcas beim Kajakfahren in British Columbia oder galoppieren neben Zebras auf einer Pferdesafari in Botsuana. Sie bieten auf ihrem Blog nicht nur inspirierende Inhalte, sondern geben ihren Followern auch hilfreiche Tipps, um ihre ganz eigenen Abenteuer zu planen.Für ihre Reisen haben Sebastian & Line exklusive Jacken entworfen, die sie später ihren Fans anbieten können. "Wir haben schon andere Produkte entwickelt, aber noch nie so schnell", so ihr Kommentar zur Kooperation mit Alibaba.com. Die Entrepreneure waren überrascht, wie detailliert sie im digitalen Individualisierungsprozess vorgehen konnten: "Man kann tatsächlich die Größe der Taschen ändern. Wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätten wir noch viel mehr anpassen können. Bei dem Prozess kommen einem auch Ideen für ganz andere Produkte."Jost Kobusch (@jostkobusch, 33,4k Instagram-Follower) ist bekannt fürs Solo-Bergsteigen in großen Höhen. Mit seinem minimalistischen Ansatz hat er sich dem "Aufbruch ins Unbekannte" verschrieben - Winterbesteigungen, neue Routen und unbestiegene Gipfel. 2018 wurde er im Alter von 25 Jahren für den Piolet d'Or gelistet, der wohl wichtigsten Auszeichnung für außergewöhnliche Leistungen im Extrembergsport.Kobusch hat für seine alpinen Expeditionen mit den Tools von Alibaba.com ein Zelt entworfen, das leicht ist, aber auch Stürmen standhält. "Allein bei der letzten Expedition habe ich fünf Zelte zerstört. Ich dachte, es muss ein Zelt geben, das besser zu meinen Bedürfnissen passt, und das wollte ich schaffen." Er beschreibt die Lieferanten, mit denen er zusammengearbeitet hat, als sachkundig, dass sie schnell und ohne Kompromisse bei der Qualität arbeiteten und dass es einfach war, mit ihnen zu kommunizieren.Über Alibaba.comAlibaba.com, die erste Geschäftseinheit der Alibaba Group, ist eine der führenden Plattformen für den globalen B2B-E-Commerce mit dem Ziel Geschäfte überall auf der Welt zu vereinfachen. Alibaba.com wurde 1999 gegründet und bietet Dienstleistungen zu allen Aspekten des Handels an, einschließlich der Bereitstellung von Tools für Unternehmen, mit denen sie ein weltweites Publikum für ihre Produkte erreichen können, und der Unterstützung von Käufern bei der Entdeckung von Produkten, der Suche nach Lieferanten und der schnellen und effizienten Online-Bestellung. 