Alibaba: Im Zeichen der Angst!

Es ist noch gar nicht lange her, da machten sich an den Börsen noch Hoffnungen breit, dass die chinesischen Behörden bei ihren teils willkürlichen Regulierungen etwas auf die Bremse treten könnte. Damit hat es sich für den Moment aber wohl erst einmal erledigt. Kürzlich kamen Berichte auf, laut denen einige Lieferdienst-Unternehmen bei der Marktaufsicht in Hangzhou vorgeladen wurden. Dem Vernehmen… Hier weiterlesen