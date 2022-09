Alibaba, XPeng fallen über 1%: Hang Seng eröffnet schwächer, da Anleger weiterhin die Auswirkungen der Zinsprognosen der US-Notenbank abwägen

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng":

Die Aktien in Hongkong eröffneten am Freitag im Minus, wobei die Aktien von Alibaba und XPeng um jeweils mehr als 1% fielen, da die Anleger weiterhin die Zinsprognosen der US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation abwarten. Der Hang Seng Index fiel zur Eröffnung um 0,34% und notiert weiterhin in der Nähe seiner Tiefststände von 2011.> Die Aktien von Li Auto stiegen am Morgen um… Hier weiterlesen