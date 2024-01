Alibaba Pictures Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Aktie von Alibaba Pictures hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,49 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,48 HKD weicht um -2,04 Prozent von diesem Durchschnitt ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 0,51 HKD liegt, so liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,88 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine schlechte Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Alibaba Pictures-Aktie in den letzten Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält Alibaba Pictures daher ein neutrales Rating.

Ein weiteres wichtiges Instrument der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Betrachtet man den 7-Tage-RSI, so beträgt dieser aktuell 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 64,29 keine Anzeichen von überkauft oder überverkauft zu sein, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Schließlich zeigt das Anleger-Sentiment, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Alibaba Pictures diskutiert wurde. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine gute Einschätzung.

Insgesamt erhält die Alibaba Pictures-Aktie somit gemäß der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein überwiegend neutrales Rating.