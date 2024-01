Alibaba Pictures Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien für Alibaba Pictures haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Basierend auf unserer Analyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Alibaba Pictures gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Alibaba Pictures eingestellt. An drei Tagen waren die Anleger neutral und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, weshalb Alibaba Pictures eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alibaba Pictures-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis weisen auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alibaba Pictures derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt um -7,14 Prozent über dem Trendsignal des GD200 und um -10,78 Prozent unter dem GD50. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht" für die Aktie.

Basierend auf diesen Analysen erhält Alibaba Pictures gemischte Bewertungen in Bezug auf Stimmung, RSI und technische Analyse.