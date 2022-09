Alibaba, Nio steigen um über 1 %, während Hongkongs Tech-Aktien die Erholung der Wall Street bejubeln: Vorsichtige Anleger blicken auf wichtiges Fed-Ereignis

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Finanztrends Video zu NIO



mehr >

Die wichtigsten in den USA notierten chinesischen Technologie- und Elektroauto-Aktien sind am Donnerstag in Hongkong gestiegen, wobei Alibaba und Nio um mehr als 1 % zulegten und damit einem positiven Tagesabschluss an der Wall Street folgten. Der Benchmark-Index Hang Seng Index fiel dagegen um 0,3 %, da sich die Anleger im Vorfeld der heutigen Rede des Vorsitzenden der US-Notenbank Federal… Hier weiterlesen