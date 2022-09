Alibaba, Nio rutschen ab: Hongkong Aktien stolpern als China Private Factory Survey Daten schrumpft zum 1. Mal in 3 Monaten

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Finanztrends Video zu NIO



mehr >

Die Aktien in Hongkong sind am Donnerstag gefallen, der Hang Seng Index verlor im Eröffnungshandel 1,23%. China's Fabrik Aktivität schrumpfte zum ersten Mal in drei Monaten im August. Der Caixin/Markit Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes (PMI) fiel im August auf 49,5 gegenüber 50,4 im Juli, berichtete Reuters. Die Aktien von Meituan, Nio und XPeng fielen um jeweils über 2 %. Hongkong-Aktien… Hier weiterlesen