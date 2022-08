Alibaba, Nio, XPeng fallen über 1%: Hang Seng zeigt sich nach dem Einbruch an der Wall Street etwas widerstandsfähig

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktien in Hongkong zeigten sich bei der Eröffnung am Montag etwas widerstandsfähiger, wobei der Benchmark-Index Hang Seng nur um 1 % fiel, obwohl alle wichtigen US-Indizes am Freitag aufgrund der Kommentare des Vorsitzenden der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, zu den Wirtschaftsaussichten deutlich einbrachen.> Hongkong-Aktien heute Aktien Bewegung Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE:BABA) -1,93% JD.com Inc (NASDAQ:JD) -1,61% Baidu… Hier weiterlesen