Alibaba Health Information Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Alibaba Health Information ergibt sich ein RSI von 94,34 Punkten für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung der Aktie hinweist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating für den kurzfristigen RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder Überkauft- noch Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie aktuell 55,85, was 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Verbrauchsgüter-Sektor verzeichnete Alibaba Health Information eine Rendite von -52,15 Prozent, was 39,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche Gesundheitstechnologie beträgt -25,19 Prozent, und Alibaba Health Information liegt 26,96 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Alibaba Health Information-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 4,89 HKD lag, wohingegen der letzte Schlusskurs bei 3,7 HKD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine schlechte Performance hin, was zu einer Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik als "Schlecht" führt.