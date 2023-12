Alibaba Health Information Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Alibaba Health Information. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 106, was bedeutet, dass die Börse 106,09 Euro für jeden Euro Gewinn von Alibaba Health Information zahlt. Dies ist 123 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "überbewertet" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitstechnologie" hat die Aktie von Alibaba Health Information im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,95 Prozent erzielt, was 7,09 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -19,04 Prozent, und Alibaba Health Information liegt aktuell 1,08 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Alibaba Health Information derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitstechnologie, mit einem Unterschied von 5,44 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,44 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".