Alibaba Health Information Aktie: Was war das denn?

Derzeit hat Alibaba Health Information eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,75 % in der Gesundheitstechnologie-Branche. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft, da sie um 6,75 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alibaba Health Information-Aktie zeigt einen Wert von 22 für die letzten 7 Tage, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 43,05, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Alibaba Health Information-Aktie mit 3,53 HKD derzeit -0,84 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -21,56 Prozent, wodurch die Aktie für diesen Zeitraum als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Alibaba Health Information-Aktie beträgt 53,7, was über dem Branchendurchschnitt von 43,92 liegt. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.