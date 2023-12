Alibaba Health Information Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Alibaba Health Information-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,03 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 4,38 HKD, was einem Rückgang um 12,92 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,62 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -5,19 Prozent unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alibaba Health Information-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie lag in den letzten 7 Tagen bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 59,24, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Alibaba Health Information.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alibaba Health Information ist positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant geändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alibaba Health Information-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.