Alibaba Health Information Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Alibaba Health Information hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") eine Unterperformance von 24,09 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitstechnologie" beträgt -26,82 Prozent, und Alibaba Health Information liegt aktuell 11,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alibaba Health Information-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,39 HKD. Der letzte Schlusskurs von 3,36 HKD weicht somit um -23,46 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 3,35 HKD, was einer ähnlichen Höhe (+0,3 Prozent) wie dem letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Alibaba Health Information ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Alibaba Health Information im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie (6,53 %) keine Dividende aus, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt, da die Differenz 6,53 Prozentpunkte beträgt.