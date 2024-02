Alibaba Group im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Alibaba-Aktie: Eine Analyse der Fundamentaldaten, Dividende, technischen Analyse und Anleger-Sentiment

Die Aktie von Alibaba wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,56, was einem Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,54 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -4,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Alibaba von Analysten als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Alibaba-Aktie auf der Grundlage trendfolgender Indikatoren unterschiedlich bewertet wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 81,71 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 70,7 HKD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -13,47 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 71,44 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,04 Prozent) liegt. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf die Alibaba-Aktie in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dennoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positive Themen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Fundamentaldaten, Dividende, technischen Analyse und Anleger-Sentiment für die Alibaba-Aktie.