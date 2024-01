Alibaba Group Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Aktuell wird der RSI-Wert für die Alibaba-Aktie mit 72,78 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die charttechnische Bewertung zeigt ebenfalls ein negatives Signal für die Alibaba-Aktie. Mit einem aktuellen Kurs von 70,85 HKD liegt der Kurs 15,48 Prozent unter dem GD200 (83,83 HKD), was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen darstellt, weist mit einem Kurs von 74,86 HKD einen Abstand von -5,36 Prozent auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Somit wird der Kurs der Alibaba-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Alibaba derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 5,34 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,34 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ebenfalls Aufschluss über die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Alibaba-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft. Auch die sieben ermittelten Handelssignale ergeben ein Bild von 5 Gut- und 2 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Alibaba bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.