Alibaba Group Aktie: Das ist erstaunlich

Die technische Analyse für Aktien bezieht sich auch auf das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kurs über die Zeit und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell liegt der Wert für den RSI von Alibaba bei 47,84, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem neutralen Rating für dieses Signal. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48 für die Aktie, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt resultiert daraus eine neutrale Einstufung für den RSI.

Die Dividendenrendite von Alibaba beträgt derzeit 1,36 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,66 % im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel". Mit einer Differenz von nur 4,3 Prozentpunkten erhält die ausgeschüttete Dividende daher ein schlechtes Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem guten Rating führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einem schlechten Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Alibaba-Aktie daher ein gutes Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben gezeigt, dass es in den letzten zwei Wochen eine gleichmäßige Verteilung von Kauf- und Verkaufssignalen gab, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine gute Einschätzung des Anleger-Sentiments für Alibaba.