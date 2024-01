Alibaba Group Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Aktie von Alibaba ist laut den Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass in dieser Zeit vor allem negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Dies führte dazu, dass die Einschätzung für die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird. Zudem zeigten sich 5 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz spielt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Alibaba in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit wird Alibaba insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Alibaba derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Internet & Katalog Einzelhandel") von 5,34 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Auf fundamentaler Ebene liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 9,57, was 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.