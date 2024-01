Alibaba Group Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Alibaba: Aktienanalyse zeigt unterbewerteten Zustand

Die Aktienanalyse von Alibaba zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell bei 9,82 liegt, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Internet & Katalog Einzelhandel) von 37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alibaba liegt bei 30,74, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hinweist. Insgesamt erhält die Alibaba daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Alibaba in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert wurde. Allerdings sind in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch Alibaba insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie von Alibaba nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine negative Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.