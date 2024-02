Alibaba Group Aktie: Ein handfester Grund

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Alibaba liegt das aktuelle KGV bei 9. Der Branchendurchschnitt im "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 38, was bedeutet, dass Alibaba aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Alibaba besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen konnten keine besonders positiven oder negativen Themen festgestellt werden. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alibaba-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 81,1 HKD. Der letzte Schlusskurs (74,55 HKD) weicht um -8,08 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 71,29 HKD, der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,57 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Alibaba-Aktie in der einfachen Charttechnik.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Alibaba aktuell 1. Das bedeutet eine negative Differenz von -4,31 Prozent zum Branchendurchschnitt. Daher erhält Alibaba von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.