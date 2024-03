Alibaba Group Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In Bezug auf Alibaba gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Alibaba daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln derzeit keine klare Richtung in Bezug auf Alibaba wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden drei Handelssignale ermittelt, wovon 3 als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Alibaba in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Alibaba um -11,24 Prozent vom GD200 (80,27 HKD) entfernt ist, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 71,43 HKD auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Alibaba-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Alibaba aktuell 1, was zu einer negativen Differenz von -4,24 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Alibaba eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.