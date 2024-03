Alibaba Group Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Das chinesische E-Commerce-Unternehmen Alibaba wird derzeit an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,56 bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel", die ein KGV von 37,59 aufweisen, signalisiert dies eine deutliche Unterbewertung. Dies führt aus der Perspektive der fundamentalen Analyse zu einer Einstufung als "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Alibaba auf 7-Tage-Basis liegt derzeit bei 75,2 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Alibaba-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass der Kurs der Aktie um -12,21 Prozent über dem GD200 verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt hingegen eine Abweichung von -1,69 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt entspricht dies einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Alibaba in diesem Punkt eine Einstufung als "Gut".