Alibaba Group Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alibaba liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,08 im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" deutlich niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Aktie von Alibaba unterbewertet ist und entsprechend eine "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alibaba-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 76 liegt. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI hingegen bei 49,32, was darauf hindeutet, dass Alibaba weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird der RSI als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Alibaba in den vergangenen Monaten gering war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Alibaba als "Gut"-Wert bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Alibaba-Aktie bei 83,68 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 70,5 HKD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -15,75 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine Abweichung von -5,34 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Alibaba auf Basis der analysierten Indikatoren ein "Schlecht"-Rating, da sowohl das KGV, der RSI, das Sentiment und Buzz, sowie die trendfolgenden Indikatoren auf eine negative Bewertung hindeuten.