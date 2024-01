Alibaba Group Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Die Anleger-Stimmung bei Alibaba ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer allgemeinen Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt jedoch auch einige positive Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" führt und die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Alibaba derzeit bei 9 liegt, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zur Branche unterbewertet ist. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert bei 39, was einen deutlichen Unterschied zeigt und die Aktie als "Gut" einstuft.

In Bezug auf die Dividende weist Alibaba derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Kommunikation über Alibaba in den sozialen Medien hat in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung gezeigt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Alibaba weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Alibaba, mit positiven Signalen in der Anleger-Stimmung und Fundamentaldaten, jedoch negativen Bewertungen in Bezug auf die Dividendenpolitik und das verringerte Interesse der Anleger.