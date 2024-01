Alibaba Group Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über Alibaba diskutiert. An neun Tagen überwog die negative Kommunikation, während an zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen interessieren sich die Anleger überwiegend für negative Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Laut tiefergehenden und automatischen Analysen der Kommunikation standen vor allem "Schlecht"-Signale im Mittelpunkt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Alibaba insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alibaba derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 82,85 HKD, während der Kurs der Aktie bei 65,55 HKD um -20,88 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 73,18 HKD führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Was die Fundamentalanalyse betrifft, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 9,57 Euro. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 75 Prozent, was dazu führt, dass die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) erhält Alibaba ein "Schlecht"-Rating aufgrund des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Alibaba weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Alibaba somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.