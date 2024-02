Alibaba Group Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Die technische Analyse von Alibaba-Aktien basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt interessante Ergebnisse. Betrachtet man den 200-Tage-Durchschnitt, liegt der aktuelle Wert bei 81,88 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 69,55 HKD deutlich darunter liegt (-15,06 Prozent). Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Schaut man jedoch auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der Wert bei 71,61 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nur knapp darunter (-2,88 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Ein weiterer Indikator, der zur Bewertung herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 36,42 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Gleiches gilt für den RSI25, welcher bei 53,19 liegt. Beide Werte zeigen, dass Alibaba weder überkauft noch überverkauft ist, und erhalten somit ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Stimmung rund um Alibaba stabil ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Abschließend wird die Aktie auch anhand fundamentaler Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alibaba liegt mit einem Wert von 9,82 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie preisgünstig erscheint. Auf dieser Basis erhält Alibaba daher ein "Gut" in der fundamentalen Bewertung.