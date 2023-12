Alibaba Group Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Alibaba-Aktie: Analyse zeigt gemischte Bewertungen

Die Alibaba-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,33 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alibaba-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 84,25 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 75,6 HKD liegt, was einem Unterschied von -10,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 76,17 HKD, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Alibaba-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alibaba-Aktie liegt bei 27, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage Basis (52,63) führt jedoch zu einem "Neutral"-Rating, da Alibaba weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Alibaba.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Alibaba-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,57 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 39 liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating erhält. Trotz gemischter Bewertungen in der technischen und fundamentalen Analyse bleibt die Alibaba-Aktie weiterhin im Fokus der Anleger.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Alibaba Group-Analyse vom 31.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Alibaba Group jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Alibaba Group-Analyse.

Alibaba Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...