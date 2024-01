Alibaba Group Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Die Aktie von Alibaba wird derzeit mit verschiedenen Indikatoren bewertet, um ihre Performance zu analysieren. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 83,75 HKD für die Alibaba-Aktie, während der letzte Schlusskurs bei 70,55 HKD liegt, was einer Abweichung von -15,76 Prozent entspricht. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Alibaba. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 74,67 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alibaba also auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alibaba-Aktie liegt bei 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wird der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 49,9 als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Alibaba.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Alibaba ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,57, was 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 38,1. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Jedoch weist Alibaba eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.