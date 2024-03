Alibaba Group Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Alibaba-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 80, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu beträgt der RSI auf 25-Tage-Basis 51,7, was als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Alibaba.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Alibaba deuten auf negative Einschätzungen und Stimmungen hin. Insgesamt überwiegen in den Kommentaren der letzten beiden Wochen die negativen Meinungen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen, und es lassen sich sechs Schlecht-Signale gegenüber null Gut-Signalen erkennen.

Die Dividende von Alibaba liegt bei 1,36 %, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,51 % im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Diese niedrigere Ausschüttung führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Aus technischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (80,69 HKD) um -13,62 % vom aktuellen Schlusskurs (69,7 HKD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (71,66 HKD), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Alibaba bezüglich Anlegerstimmung und technischer Analyse angemessen mit einem "Schlecht"-Rating bewertet ist.