Alibaba Group Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Alibaba Aktie: Fundamentalanalyse, Relative Stärke und Anleger-Sentiment

Die Alibaba Aktie zeigt sich aus fundamentaler Sicht unterbewertet, mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,57 im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 40,08. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 32,37 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 53,03 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Alibaba bei 84,34 HKD, während die Aktie selbst einen Kurs von 71,85 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf der Basis der Distanz zum GD200 und GD50, wodurch die Gesamtnote "Schlecht" vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, in denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. Allerdings überwog an drei Tagen die negative Kommunikation. Die Anleger haben sich in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Alibaba unterhalten. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt zeigt sich also eine unterbewertete fundamentale Bewertung, eine neutrale Einschätzung in Bezug auf den RSI und eine negative Bewertung in der technischen Analyse. Das Anleger-Sentiment erhält hingegen eine positive Bewertung, trotz verstärkter Diskussion über negative Themen in Bezug auf Alibaba.