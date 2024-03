Alibaba Group Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Die Alibaba-Aktie liegt derzeit bei 72,1 HKD und ist damit +0,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -10,72 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Alibaba in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu einer "Neutral"-Einstufung. Darüber hinaus wurden 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, wodurch eine "Schlecht" Empfehlung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Alibaba beträgt derzeit 73,91 Punkte, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zur Einstufung als "Schlecht" führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Alibaba-Aktie daher mit "Schlecht" in Bezug auf den RSI bewertet.