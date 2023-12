Alibaba Group Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Alibaba in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Alibaba deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht als üblich, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Alibaba derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,33 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Alibaba. Dennoch waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Alibaba daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt bekommt Alibaba in der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alibaba-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 27 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist Alibaba auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Alibaba.