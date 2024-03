Alibaba Group Aktie: Interessante Aussichten?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Die technische Analyse der Alibaba-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 80,54 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 74,85 HKD liegt, was einer Abweichung von -7,06 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 71,55 HKD, was nur eine geringfügige Abweichung von +4,61 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet, und daher eine "Neutral"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis ergibt. Insgesamt erhält Alibaba damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alibaba einen Wert von 9 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" (KGV von 37,65) deutlich unter dem Durchschnitt liegt und Alibaba somit eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Aktie von Alibaba als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7 von 41,67 und einem RSI25 von 44,24, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die Dividende weist Alibaba ein Verhältnis von 1 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -4,31 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" bedeutet. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von den Analysten.