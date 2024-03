Alibaba Group Aktie: Grund zur Freude?

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Alibaba beträgt das aktuelle KGV 9, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 37 aufweisen. Somit ist Alibaba aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Alibaba mit 1,36 Prozent 4,32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher wird die Aktie von der Redaktion als ein unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Alibaba liegt bei 28,81 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 53,98, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung zu Alibaba war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Darüber hinaus wurden 4 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer zusätzlichen "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.