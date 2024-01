Alibaba Group Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die technische Analyse der Alibaba-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 82,33 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 73,35 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -10,91 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 72,27 HKD, was einem Abstand von +1,49 Prozent entspricht und die Aktie aus dieser Perspektive als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen gab es besonders negative Diskussionen über Alibaba. An drei Tagen überwogen hauptsächlich positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale, wodurch Alibaba insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In fundamentalen Aspekten beträgt das KGV der Aktie 9,82, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, wodurch Alibaba auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alibaba-Aktie beträgt 30,74, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher die Alibaba-Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.