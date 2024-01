Alibaba Group Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Aktie von Alibaba weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -16,3 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -6,87 Prozent, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt vor allem mit den negativen Themen rund um Alibaba beschäftigt hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Gut" Signal auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich für die Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Alibaba-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was erneut zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral". Das Unternehmen zeigt also insgesamt eine negative Entwicklung in verschiedenen Analysebereichen.